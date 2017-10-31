Областной суд оправдал Екатерину Пузикову, обвинявшуюся в отравлении мужа-банкира
Во вторник, 31 октября, Апелляционная инстанция Самарского областного суда с формулировкой «за непричастностью» оправдала Екатерина Пузикову, обвинявшуюся в отравлении
Во вторник, 31 октября, Апелляционная инстанция Самарского областного суда с формулировкой «за непричастностью» оправдала Екатерина Пузикову, обвинявшуюся в отравлении
При этом за женщиной признали право на реабилитацию за незаконное преследование.
Напомним, Дмитрий Пузиков умер в марте 2012 г. от отравления солями таллия, которые ему подсыпали на вечеринке в его же загородном доме. По итогам расследования, вызывающего массу вопросов, суды уже дважды признавали вдову виновной в этом убийстве и по последнему приговору она получила девять лет лишения свободы.
Обжалуя этот приговор, прокуратура настаивала на смягчении наказания Пузиковой до семи лет лишения свободы, потерпевшая — мать погибшего — просила увеличить срок, а адвокаты добивались полного оправдания в связи с недоказанностью вины их подзащитной. При этом, исходя из устоявшейся практики недопущения оправдательных приговоров, защита просила хотя бы снижения срока.