Областной суд оправдал Екатерину Пузикову, обвинявшуюся в отравлении мужа-банкира

Источник: Volga News

При этом за женщиной признали право на реабилитацию за незаконное преследование.

Напомним, Дмитрий Пузиков умер в марте 2012 г. от отравления солями таллия, которые ему подсыпали на вечеринке в его же загородном доме. По итогам расследования, вызывающего массу вопросов, суды уже дважды признавали вдову виновной в этом убийстве и по последнему приговору она получила девять лет лишения свободы.