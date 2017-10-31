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18:04 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарские хакеры взломали камчатский банк и похитили 60 млн рублей

Следственный департамент МВД завершил расследование и передал в суд города Краснодара уголовное дело в отношении двух участников преступной группы, похитившей с помощью вредоносной программы более 60 млн рублей.

Источник: ЮГА.ру

По данным полиции, двое мужчин распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к компьютерам компании, осуществлявшей прием платежей за услуги сотовой связи. Также благодаря вредоносной программе они смогли управлять денежными переводами банка в Петропавловск-Камчатском.

«Получив возможность управлять денежными переводами, участники организованной группы похитили более 60,5 млн рублей, которые перевели на банковские счета подконтрольных им подставных организаций и обналичили», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Расследование в отношении их соучастников продолжается.

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