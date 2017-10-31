Милиция Полоцка ищет опасного убийцу — гражданина России

Источник: Sputnik.by

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК, разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гражданин РФ», — сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что мужчина не имеет определенного места жительства, при себе у него есть паспорт гражданина России, банковская карта и мобильный.

По информации правоохранителей, на вид разыскиваемому 45−50 лет, его рост — 170−173 сантиметра, имеет среднее телосложение и светлые волосы.