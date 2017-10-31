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19:40 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция Полоцка ищет опасного убийцу — гражданина России

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Полоцка разыскивают гражданина России, который подозревается в совершении убийства, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК, разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гражданин РФ», — сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что мужчина не имеет определенного места жительства, при себе у него есть паспорт гражданина России, банковская карта и мобильный.

По информации правоохранителей, на вид разыскиваемому 45−50 лет, его рост — 170−173 сантиметра, имеет среднее телосложение и светлые волосы.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о местонахождении Юртаева, обратиться в Полоцкий РОВД или позвонить по телефону 102.

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