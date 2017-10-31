5 районов Волгоградской области серьезно пострадали от ветра
5 районов Волгоградской области серьезно пострадали от ветра.
5 районов Волгоградской области серьезно пострадали от ветра.
Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга заняты скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей в регионе. Как сообщают ВДТВ в
Сейчас на восстановлении энергоснабжения задействованы 25 бригад в составе 90 человек и 30 единиц техники.
Энергетики работают с местными органами власти, подразделениями МЧС.
Сильный порывистый ветер до 27 м/с стал причиной массовых отключений в сети 6−10 кВ. Основные причины потери света — схлесты и обрывы вязок проводов. С 12:30 31 октября филиал «Волгоградэнерго» перешел в особый режим работы.
Действует круглосуточный телефон «горячей линии» для потребителей 8−800−100−70−60.