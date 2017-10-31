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18:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

5 районов Волгоградской области серьезно пострадали от ветра

5 районов Волгоградской области серьезно пострадали от ветра.

Источник: Reuters

Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга заняты скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей в регионе. Как сообщают ВДТВ в пресс-службе компании, сильнее других от урагана пострадали восточные и северные районы Волгоградской области — Еланский, Среднеахтубинский, Камышинский, Городищенский и Старополтавский.

Сейчас на восстановлении энергоснабжения задействованы 25 бригад в составе 90 человек и 30 единиц техники.

Энергетики работают с местными органами власти, подразделениями МЧС.

Сильный порывистый ветер до 27 м/с стал причиной массовых отключений в сети 6−10 кВ. Основные причины потери света — схлесты и обрывы вязок проводов. С 12:30 31 октября филиал «Волгоградэнерго» перешел в особый режим работы.

Действует круглосуточный телефон «горячей линии» для потребителей 8−800−100−70−60.

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