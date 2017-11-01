Дело об убийстве братьями рыбака под Воронежем дошло до суда
Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении двух 24-летних братьев, убивших рыбака у карьера недалеко от улицы Курчатова в микрорайоне Шилово, сообщила
Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении двух 24-летних братьев, убивших рыбака у карьера недалеко от улицы Курчатова в микрорайоне Шилово, сообщила
Парни обвиняются в убийстве и разбое, а один из братьев предстанет перед судом ещё и за кражу. Сейчас уроженцы Пермского края находятся под стражей. Вину в совершении преступлений они признали в полном объёме.
По версии следствия, вечером 23 июля братья пошли на рыбалку. У карьера они познакомились с местным жителем. Втроём рыбаки устроили застолье, а вскоре поссорились. Конфликт закончился убийством мужчины, которого братья по очереди били ножом в шею и туловище. После расправы над человеком парни решили скрыться. Тело убитого перенесли в траншею. Рыбаки собрали вещи в квартире, которую снимали, и вызвали такси с мобильника убитого. Забрав машину таксиста, парни отправились в сторону Липецка.
Тело убитого 34-летнего жителя нашли 24 июля. Личности парней удалось установить благодаря показаниям таксиста — уроженцев Пермского края объявили в федеральный розыск, а вскоре задержали в Курской области и доставили в межрайонный следственный отдел Хохольского района.