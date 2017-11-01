Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
09:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Дело об убийстве братьями рыбака под Воронежем дошло до суда

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении двух 24-летних братьев, убивших рыбака у карьера недалеко от улицы Курчатова в микрорайоне Шилово, сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 31 августа. После расправы над незнакомцем уроженцы Пермского края напали на таксиста и отняли у него машину.

Парни обвиняются в убийстве и разбое, а один из братьев предстанет перед судом ещё и за кражу. Сейчас уроженцы Пермского края находятся под стражей. Вину в совершении преступлений они признали в полном объёме.

По версии следствия, вечером 23 июля братья пошли на рыбалку. У карьера они познакомились с местным жителем. Втроём рыбаки устроили застолье, а вскоре поссорились. Конфликт закончился убийством мужчины, которого братья по очереди били ножом в шею и туловище. После расправы над человеком парни решили скрыться. Тело убитого перенесли в траншею. Рыбаки собрали вещи в квартире, которую снимали, и вызвали такси с мобильника убитого. Забрав машину таксиста, парни отправились в сторону Липецка.

Тело убитого 34-летнего жителя нашли 24 июля. Личности парней удалось установить благодаря показаниям таксиста — уроженцев Пермского края объявили в федеральный розыск, а вскоре задержали в Курской области и доставили в межрайонный следственный отдел Хохольского района.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь