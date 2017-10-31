Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сирия на пороге сенсации: Катар сдал былых союзников - СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
20:56 (мск), источник: Sputnik.by

Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Высокопоставленный сотрудник УВД Гродненского облисполкома совершил в Лидском районе ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, сообщила газета «Вечерний Гродно» со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Евгения Дудко.

Источник: Sputnik.by

По информации издания, авария с участием автомобиля милиционера произошла вечером в пятницу 27 октября в деревне Березовка.

Сообщается, что полковник, один из заместителей руководителя областной милиции, в нерабочее время был за рулем личного автомобиля. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.

В результате наезда женщина-пешеход получила перелом ноги и была помещена в больницу, где проходит лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет Следственный комитет, по факту аварии проводится проверка.

Официальной информации об аварии УГАИ УВД Гродненского облисполкома пока не распространяло, Sputnik на момент публикации также не удалось получить комментария в пресс-службе управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 День в спецназе: от подъема до отбоя
ЧП на ядерном полигоне в КНДР – погибли 200 человек
Жириновский: Собчак и Гордон превращают выборы в буффонаду
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Посещением Кубка конфедераций остались довольны 98% болельщиков
«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь