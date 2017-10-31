Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Высокопоставленный сотрудник УВД Гродненского облисполкома совершил в Лидском районе ДТП, в котором пострадала
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Высокопоставленный сотрудник УВД Гродненского облисполкома совершил в Лидском районе ДТП, в котором пострадала
По информации издания, авария с участием автомобиля милиционера произошла вечером в пятницу 27 октября в деревне Березовка.
Сообщается, что полковник, один из заместителей руководителя областной милиции, в нерабочее время был за рулем личного автомобиля. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.
В результате наезда
Официальной информации об аварии УГАИ УВД Гродненского облисполкома пока не распространяло, Sputnik на момент публикации также не удалось получить комментария в