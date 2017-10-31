Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину

Источник: Sputnik.by

По информации издания, авария с участием автомобиля милиционера произошла вечером в пятницу 27 октября в деревне Березовка.

Сообщается, что полковник, один из заместителей руководителя областной милиции, в нерабочее время был за рулем личного автомобиля. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.

В результате наезда женщина-пешеход получила перелом ноги и была помещена в больницу, где проходит лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет Следственный комитет, по факту аварии проводится проверка.