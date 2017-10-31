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19:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Смерть банкира Татишева вновь расследуют спустя 13 лет

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Дело о смерти председателя АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева направлено на расследование в Генеральную прокуратуру, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Источник: Sputniknews.kz

Татишев погиб 19 декабря 2004 года в возрасте 38 лет. Ранее считалось, что его смерть наступила в результате несчастного случая на охоте.

Приговором Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года Муратхан Токмади был осужден по части 1 статьи 101 УК РК (в редакции 1997 года) к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за неосторожное причинение смерти Татишеву во время охоты в 2004 году.

«Постановлением коллегии по уголовным делам от 31 октября ходатайство адвоката, представителя Татишева, о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено», — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону.

Приговор Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года, а также постановление областной коллегии по уголовным делам от 1 ноября 2007 года отменены. Дело направлено для расследования в Генеральную прокуратуру, заключили в пресс-службе.

Ранее на телеканале КТК вышел фильм, в котором бизнесмен Муратхан Токмади признался в убийстве Ержана Татишева. По фильму Токмади признался, что убийство он совершил намеренно, по заказу беглого банкира Мухтара Аблязова, а в 2004 году он подкупил следствие, чтобы его признали невиновным в убийстве.

Генпрокуратура в соответствии с постановлением Жамбылского областного суда от 1 июля этого года провела расследование вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу по факту смерти Татишева. Совокупностью доказательств было установлено, что смерть Татишева наступила в результате умышленного выстрела в голову, а не вследствие неосторожного обращения с оружием. В Жамбылский областной суд было направлено заключение о наличии оснований для отмены приговора в отношении Токмади и ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

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