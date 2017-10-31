В Одессе сел следовавший из Москвы в Турцию самолёт из-за подозрения о взрывчатке на борту

«Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, произвёл детальный осмотр туалетной комнаты и обнаружил там подозрительную сумку. Находка заставила экипаж совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме», — написал на своей странице в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.