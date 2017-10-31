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20:04 (мск), источник: Publika.md

В Одессе сел следовавший из Москвы в Турцию самолёт из-за подозрения о взрывчатке на борту

В Одессе сел следовавший из московского аэропорта Домодедово в Турцию самолёт из-за подозрения о взрывном устройстве на борту.

Источник: Publika.md

«Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, произвёл детальный осмотр туалетной комнаты и обнаружил там подозрительную сумку. Находка заставила экипаж совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме», — написал на своей странице в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил, что в настоящее время подозрительный предмет осматривается специалистами-взрывотехниками.

Форостяк добавил, что не указывает номер рейса, «чтобы не беспокоить родственников и предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика».

В июле сообщалось, что самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту Алжира из-за сообщения о бомбе, сообщает RT.

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