В Одессе сел следовавший из Москвы в Турцию самолёт из-за подозрения о взрывчатке на борту
В Одессе сел следовавший из московского аэропорта Домодедово в Турцию самолёт
В Одессе сел следовавший из московского аэропорта Домодедово в Турцию самолёт
«Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, произвёл детальный осмотр туалетной комнаты и обнаружил там подозрительную сумку. Находка заставила экипаж совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме», — написал на своей странице в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.
Он отметил, что в настоящее время подозрительный предмет осматривается
Форостяк добавил, что не указывает номер рейса, «чтобы не беспокоить родственников и предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика».
В июле сообщалось, что самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту Алжира