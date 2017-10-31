Узбекистанец убил работодателя топором и спрятал труп в теплице

Источник: Sputnik

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России. Местный житель безвестно исчез, в дальнейшем его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из теплиц сельскохозяйственного кооператива в Семикаракорском районе, передает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

Во время следствия установлено, что к совершению убийства причастен 21-летний уроженец Узбекистана, который работал в качестве наемного рабочего у погибшего. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке выезда за пределы страны.