Узбекистанец убил работодателя топором и спрятал труп в теплице
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Следственный отдел СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства 63-летнего жителя, главный подозреваемый — уроженец Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Следственный отдел СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства 63-летнего жителя, главный подозреваемый — уроженец Узбекистана.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России. Местный житель безвестно исчез, в дальнейшем его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из теплиц сельскохозяйственного кооператива в Семикаракорском районе, передает
Во время следствия установлено, что к совершению убийства причастен 21-летний уроженец Узбекистана, который работал в качестве наемного рабочего у погибшего. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке выезда за пределы страны.
Подозреваемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, пояснив следователю, что нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове на почве личных неприязненных отношений. В данный момент он находится под арестом.