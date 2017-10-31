В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок

«Жеребенок умер, среди пострадавших пассажиров нет, только испуг. Будьте аккуратны на дорогах. Там чуть ли не через день наезды на лошадей, — пишет подписчик. — Почему не ушел от столкновения скажу сразу: я опытный водитель, но шансов сделать на нет не было, выбежали прямо перед фарами. Шел 110 км/ч, к данному участку приближался скинул до 80 км/ч, и тут бац».