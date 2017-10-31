Пробка на Северной дамбе в Перми образовалась из-за проседания грунта
Два автобуса не могли выехать из штробы на дороге.
Два автобуса не могли выехать из штробы на дороге.
Пробка образовалась в Перми на Северной дамбе около 21.00.
Причиной затора стало не ДТП, как сообщили некоторые пермские СМИ, а застрявшие в штробе автобусы.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, прибывшие на место автомобильного затора сотрудники ГИБДД установили, что пробка возникла
«Никакого столкновения и повреждения транспорта на участке не было», — рассказали в полиции корреспонденту «АиФ-Прикамье».
Сотрудники ГИБДД помогли автобусам выбраться из дорожного углубления, после чего приняли меры для возобновления движения на Северной дамбе. Госавтоинспекция также зафиксировала факт некачественного содержания