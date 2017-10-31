Пробка на Северной дамбе в Перми образовалась из-за проседания грунта

Пробка образовалась в Перми на Северной дамбе около 21.00.

Причиной затора стало не ДТП, как сообщили некоторые пермские СМИ, а застрявшие в штробе автобусы.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, прибывшие на место автомобильного затора сотрудники ГИБДД установили, что пробка возникла из-за автобусов, которые не могли проехать. Общественный транспорт забуксовал из-за просевшего в штробе для прокладки коммуникациё грунта. Как пояснили в полиции, это случилось в результате выполнения дорожных работ. Автобусы не смогли преодолеть препятствие, из-за чего образовался затор.

«Никакого столкновения и повреждения транспорта на участке не было», — рассказали в полиции корреспонденту «АиФ-Прикамье».