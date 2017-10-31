За «дурака» на лбу ребёнка петербургская учительница наказана минимально

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Петербурга, мировой суд 31 октября согласился, что в действиях уже бывшей учительницы школы № 684 есть состав правонарушения.

Женщину признали виновной в оскорблении и назначили ей штраф в размере тысячи рублей.

Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ, это минимум, на который могло потянуть написанное на лбу школьника слово «дурак». Максимальный штраф по этой статье — три тысячи рублей.

В прокуратуре уточнили, что на решение суда повлияли смягчающие обстоятельства: характеристика женщины и несовершеннолетний ребёнок на её попечении.