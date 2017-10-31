Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Самострою дадут шанс на спасение
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
22:38 (мск), источник: Фонтанка

За «дурака» на лбу ребёнка петербургская учительница наказана минимально

Дать характеристику и написать её на лбу второклассника стоило бывшему педагогу петербургской школы тысячи рублей. Минимальный размер штрафа ей обеспечила чистая биография и собственный ребёнок.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Петербурга, мировой суд 31 октября согласился, что в действиях уже бывшей учительницы школы № 684 есть состав правонарушения.

Женщину признали виновной в оскорблении и назначили ей штраф в размере тысячи рублей.

Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ, это минимум, на который могло потянуть написанное на лбу школьника слово «дурак». Максимальный штраф по этой статье — три тысячи рублей.

В прокуратуре уточнили, что на решение суда повлияли смягчающие обстоятельства: характеристика женщины и несовершеннолетний ребёнок на её попечении.

«Фонтанка» уже рассказывала об уроке в школе на Пулковском шоссе и воспитательных мерах, которые легли в основу административного дела об оскорблении. По сведениям в СМИ, руководство учебного заведения расторгло с учительницей трудовой контракт «за совершение аморального поступка» на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Ранее сообщалось, что она сама подала заявление на увольнение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге показали замену ветхому «Кировцу»
Кого разрабатываем, того и похищаем
Жириновский: Собчак и Гордон превращают выборы в буффонаду
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
СМИ: из-за наезда и стрельбы на Манхэттене погибли 6 человек
Кто и зачем собирает биологический материал россиян?
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь