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22:17 (мск), источник: Kazinform

Пропавшую женщину пятые сутки ищут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 39-летнюю женщину пятые сутки ищут в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«39-летняя сотрудница одного из детских садов Людмила Чернышева пять дней назад ночью ушла из дома. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родственники на следующий день, узнав, что Людмила не вышла на работу, обратились с заявлением в полицию. Объявлен розыск», — сообщили в пресс-службе ДВД.

После того, как на берегу реки Урал была найдена сумка пропавшей, к поискам подключились сотрудники ДЧС.

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