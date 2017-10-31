Пропавшую женщину пятые сутки ищут в Атырау

«39-летняя сотрудница одного из детских садов Людмила Чернышева пять дней назад ночью ушла из дома. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родственники на следующий день, узнав, что Людмила не вышла на работу, обратились с заявлением в полицию. Объявлен розыск», — сообщили в пресс-службе ДВД.



После того, как на берегу реки Урал была найдена сумка пропавшей, к поискам подключились сотрудники ДЧС.