Пропавшую женщину пятые сутки ищут в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 39-летнюю женщину пятые сутки ищут в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 39-летнюю женщину пятые сутки ищут в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«39-летняя сотрудница одного из детских садов Людмила Чернышева пять дней назад ночью ушла из дома. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родственники на следующий день, узнав, что Людмила не вышла на работу, обратились с заявлением в полицию. Объявлен розыск», — сообщили в
После того, как на берегу реки Урал была найдена сумка пропавшей, к поискам подключились сотрудники ДЧС.