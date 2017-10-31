Белоруса задержали в Польше за взятку в $40 пограничникам
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за попытку дать взятку пограничникам, сообщил во вторник Подляшский департамент пограничной службы.
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за попытку дать взятку пограничникам, сообщил во вторник Подляшский департамент пограничной службы.
Белорус пересекал
«Мужчина, чтобы избежать ответственности, пытался передать офицерам 40 долларов США», — сообщили в департаменте.
После этого, по информации польских пограничников, гражданин Беларуси был задержан.
В настоящее время сотрудники пограничной службы проводят с задержанным следственные действия.