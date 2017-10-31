Белоруса задержали в Польше за взятку в $40 пограничникам

Источник: Sputnik.by

Белорус пересекал белорусско-польскую границу накануне через пограничный переход «Бобровники». У мужчины сотрудники перехода обнаружили превышающее предельно допустимое к провозу количество сигарет. За совершенное правонарушение 35-летний гражданин был оштрафован на 300 злотых.

«Мужчина, чтобы избежать ответственности, пытался передать офицерам 40 долларов США», — сообщили в департаменте.

После этого, по информации польских пограничников, гражданин Беларуси был задержан.