Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
22:48 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруса задержали в Польше за взятку в $40 пограничникам

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за попытку дать взятку пограничникам, сообщил во вторник Подляшский департамент пограничной службы.

Источник: Sputnik.by

Белорус пересекал белорусско-польскую границу накануне через пограничный переход «Бобровники». У мужчины сотрудники перехода обнаружили превышающее предельно допустимое к провозу количество сигарет. За совершенное правонарушение 35-летний гражданин был оштрафован на 300 злотых.

«Мужчина, чтобы избежать ответственности, пытался передать офицерам 40 долларов США», — сообщили в департаменте.

После этого, по информации польских пограничников, гражданин Беларуси был задержан.

В настоящее время сотрудники пограничной службы проводят с задержанным следственные действия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 День в спецназе: от подъема до отбоя
ЧП на ядерном полигоне в КНДР – погибли 200 человек
Жириновский: Собчак и Гордон превращают выборы в буффонаду
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
СМИ: из-за наезда и стрельбы на Манхэттене погибли 6 человек
Кто и зачем собирает биологический материал россиян?
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь