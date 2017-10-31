В центре Нью-Йорка произошла стрельба возле школы, есть убитые

Источник: AP 2017

Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Источник: AP 2017

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

По оценкам СМИ, число убитых может достигать четырех.

Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По свидетельствам очевидцев, в группу людей въехал фургон, после чего водитель транспортного средства вступил в перестрелку с полицейскими.

Злоумышленник был ранен и задержан.

Источник: AP 2017

«Сначала я увидел аварию и побежал по мосту к месту. Там был мужчина с двумя пистолетами, он бегал по улице, за ним гнались. После этого я услышал четыре выстрела, и все бросились бежать», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Источник: Reuters

«Только что автомобиль сбил двоих людей, а затем врезался в автобус. Я вижу два трупа и искореженные велосипеды на асфальте», — пишет один из очевидцев в Twitter.

В полиции Нью-Йорка подтвердили факт задержания преступника.

BREAKING NEWS: AT LEAST 4 PEOPLE SHOT DEAD IN LOWER MANHATTAN. MANY OTHER INJURED. pic.twitter.com/cYskol3l8b — Breaking News Alert (@PzFeed) 31 октября 2017 г.

New York City shooting occurred at the intersection of Chambers Street and the West Side Highway at around 3.20pm https://t.co/itfTHw2YDS pic.twitter.com/Ql9pjyI2hW — Daily Mail US (@DailyMail) 31 октября 2017 г.

Tiroteo en #NewYork La policia pide que se evite circular por Chambers St, pic.twitter.com/dIPwjJH0Ld — Marshall (@NorthZapa) 31 октября 2017 г.

Reports of Multiple People Shot In #Manhattan After Man In Truck Ran Over Pedestrians. https://t.co/4Zj7xstvDipic.twitter.com/nYT69iZwFu — Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) 31 октября 2017 г.