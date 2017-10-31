В центре Нью-Йорка произошла стрельба возле школы, есть убитые
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в
Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за
Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.
Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По свидетельствам очевидцев, в группу людей въехал фургон, после чего водитель транспортного средства вступил в перестрелку с полицейскими.
«Сначала я увидел аварию и побежал по мосту к месту. Там был мужчина с двумя пистолетами, он бегал по улице, за ним гнались. После этого я услышал четыре выстрела, и все бросились бежать», — рассказал один из свидетелей происшествия.
«Только что автомобиль сбил двоих людей, а затем врезался в автобус. Я вижу два трупа и искореженные велосипеды на асфальте», — пишет один из очевидцев в Twitter.
В полиции