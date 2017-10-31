В результате наезда автомобиля и стрельбы на Манхэттене погибли 6 человек
Неизвестный на пикапе около магистрали
Неизвестный на пикапе около магистрали
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Информацию о шести погибших также подтвердили два источника телеканала CNN в правоохранительных органах.
В полиции сообщили, что один человек был задержан.
Неизвестный направил автомобиль на велосипедную дорожку, сбил несколько человек, врезался в школьный автобус, затем вышел из машины и открыл стрельбу.