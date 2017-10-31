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23:42 (мск), источник: РБК

В результате наезда автомобиля и стрельбы на Манхэттене погибли 6 человек

Неизвестный на пикапе около магистрали Вест-Сайд-Хайвей выехал на велосипедную дорожку и сбил нескольких человек. После этого он открыл стрельбу. Подозреваемый был задержан.

Источник: Reuters
В результате стрельбы и наезда автомобиля в Нижнем Манхэттене шесть человек погибли, 11 пострадали.
Источник: AP 2017

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Информацию о шести погибших также подтвердили два источника телеканала CNN в правоохранительных органах.

Источник: AP 2017

В полиции сообщили, что один человек был задержан.

Неизвестный направил автомобиль на велосипедную дорожку, сбил несколько человек, врезался в школьный автобус, затем вышел из машины и открыл стрельбу.

Источник: AP 2017
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