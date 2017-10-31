В результате наезда автомобиля и стрельбы на Манхэттене погибли 6 человек

Источник: Reuters

В результате стрельбы и наезда автомобиля в Нижнем Манхэттене шесть человек погибли, 11 пострадали.

Источник: AP 2017

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Информацию о шести погибших также подтвердили два источника телеканала CNN в правоохранительных органах.

Источник: AP 2017

В полиции сообщили, что один человек был задержан.



Неизвестный направил автомобиль на велосипедную дорожку, сбил несколько человек, врезался в школьный автобус, затем вышел из машины и открыл стрельбу.

Источник: AP 2017

Police: Several people dead, numerous injured after vehicle drives onto bike path near World Trade Center site. https://t.co/eeozdHrgLZ — The Associated Press (@AP) 31 октября 2017 г.

New York City shooting occurred at the intersection of Chambers Street and the West Side Highway at around 3.20pm https://t.co/itfTHw2YDS pic.twitter.com/Ql9pjyI2hW — Daily Mail US (@DailyMail) 31 октября 2017 г.

#NewYork Piomba sui ciclisti e poi apre il fuoco. Almeno 6 morti e diversi feriti. Ma non sarebbe #terrorismo https://t.co/nh8Om0WM01 pic.twitter.com/4g1ei5dXE0 — Giornale del Popolo (@giorndelpopolo) 31 октября 2017 г.