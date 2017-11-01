Слова водителя грузовика позволили считать инцидент в Нью-Йорке терактом

Источник: Reuters

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После наезда грузовика на людей в Нью-Йорке в социальных сетях появилась информация о том, что водитель грузовика, выходя из кабины, крикнул «Аллах Акбар». Отмечалось, что свидетели сообщали об этом полицейским. Отвечая на соответствующий вопрос, О’Нил сообщил, что «покидая автомобиль он (водитель) сделал заявление».

По словам начальника полиции, произошедшее «вкупе с заявлением позволило нам сделать вывод о намеренной террористической атаке».

Ранее мэр города Билл Де Блазио заявил, что при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке погибли восемь человек, более десяти были ранены. Он назвал произошедшее терактом.