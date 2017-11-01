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01:36 (мск), источник: РИА Новости

Слова водителя грузовика позволили считать инцидент в Нью-Йорке терактом

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Заявление водителя грузовика, совершившего наезд на толпу в Нью-Йорке, позволило полиции считать произошедшее терактом, сообщил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил.

Источник: Reuters
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После наезда грузовика на людей в Нью-Йорке в социальных сетях появилась информация о том, что водитель грузовика, выходя из кабины, крикнул «Аллах Акбар». Отмечалось, что свидетели сообщали об этом полицейским. Отвечая на соответствующий вопрос, О’Нил сообщил, что «покидая автомобиль он (водитель) сделал заявление».

По словам начальника полиции, произошедшее «вкупе с заявлением позволило нам сделать вывод о намеренной террористической атаке».

Ранее мэр города Билл Де Блазио заявил, что при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке погибли восемь человек, более десяти были ранены. Он назвал произошедшее терактом.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован.

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