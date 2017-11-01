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01:54 (мск), источник: РБК

СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене

Мужчину, который наехал на людей на Манхэттене в Нью-Йорке звали Сайфулло Саипов. У него было при себе пейнтбольное ружье и пневматическое оружие, рассказали в полиции. В результате наезда погибли 8 человек.

Наезд на людей в районе Нижний Манхэттен, в результате которого погибли восемь человек, совершил 29-летний человек по имени ​Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Об этом пишет в своем Twitter телеканал CBS News.

Он приехал из города Тампа в штате Флорида. Там же он получил водительские права, уточняет телеканал. По данным NBC, Саипов — уроженец Узбекистана.

Саипов совершил наезд на пешеходов днем 31 октября. Он выехал с автомагистрали на велодорожку и сбил нескольких человек.

В результате наезда, по данным мэрии Нью-Йорка, погибли 8 человек.
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После наезда он врезался в школьный автобус, выскочил из машины и, по словам очевидцев, начал размахивать оружием. По данным представителя полиции Нью-Йорка, у него в одной руке было пейнтбольное ружье, а в другой — пневматическое оружие, уточняет Reuters.

При этом, когда он вышел из машины, он кричал «Аллаху Акбар», уточняет The New York Times со ссылкой на офицера полиции, который приехал на место происшествия. Очевидцы рассказывали, что наехавший на людей бегал с пистолетом в руках. Это также зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина в спортивном костюме бежит с предметом, похожим на пистолет.

После этого раздались несколько выстрелов — очевидцы называли разное число — от пяти до восьми. После этого наехавший на людей упал на землю, к нему подбежали полицейские и задержали его. Подозреваемого доставили в ближайшую больницу.

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