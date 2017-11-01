СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене

Наезд на людей в районе Нижний Манхэттен, в результате которого погибли восемь человек, совершил 29-летний человек по имени ​Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Об этом пишет в своем Twitter телеканал CBS News.

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG — CBS News (@CBSNews) 31 октября 2017 г.

Он приехал из города Тампа в штате Флорида. Там же он получил водительские права, уточняет телеканал. По данным NBC, Саипов — уроженец Узбекистана.

Саипов совершил наезд на пешеходов днем 31 октября. Он выехал с автомагистрали на велодорожку и сбил нескольких человек.

В результате наезда, по данным мэрии Нью-Йорка, погибли 8 человек.

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После наезда он врезался в школьный автобус, выскочил из машины и, по словам очевидцев, начал размахивать оружием. По данным представителя полиции Нью-Йорка, у него в одной руке было пейнтбольное ружье, а в другой — пневматическое оружие, уточняет Reuters.

При этом, когда он вышел из машины, он кричал «Аллаху Акбар», уточняет The New York Times со ссылкой на офицера полиции, который приехал на место происшествия. Очевидцы рассказывали, что наехавший на людей бегал с пистолетом в руках. Это также зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина в спортивном костюме бежит с предметом, похожим на пистолет.