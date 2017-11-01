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07:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири шесть автомобилей столкнулись в автоаварии

ДТП произошло в Дзержинском районе мегаполиса.

Вчера вечером, 31 октября, в столице Сибири на улице Кошурникова столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

В столкновении приняли участие два Renault Logan, универсал Toyota Camry Gracia, Toyota Vitz, Honda Fit и Kia Rio, а также троллейбус. Как сообщили в группе, пострадал и аварком, прибывший на место происшествия. Он повредил спину, кроме того серьезно пострадала его машина.

Из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась автомобильная пробка. Подробности столкновения уточняются.

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