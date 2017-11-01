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02:55 (мск), источник: РИА Новости

НАК заявил о возможности подрыва газопровода в Крыму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Источник: РИА Новости

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

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