НАК заявил о возможности подрыва газопровода в Крыму
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».