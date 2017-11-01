НАК заявил о возможности подрыва газопровода в Крыму

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении.