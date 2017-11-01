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03:17 (мск), источник: РБК

Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент

Во вторник, 31 октября, восемь человек погибли в результате теракта в Нью-Йорке: пикап выехал с трассы на велодорожку, а затем врезался в школьный автобус. Водитель пикапа был ранен полицейскими и отправлен в больницу.

Источник: Reuters

Что произошло

Водитель арендованного пикапа выехал с магистрали Вест Стрит на идущую параллельно ей велодорожку, где начал сбивать людей. В ходе атаки шесть человек погибли на месте, двое скончались в машинах скорой помощи. Пострадали как минимум 11 человек. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал случившееся терактом.

Источник: AP 2017

Проехав по велодорожке несколько кварталов, пикап врезался в школьный автобус на углу Чеймберс стрит. Водитель вышел из автомобиля, выкрикивая «Аллаху Акбар». Он размахивал чем-то похожим на оружие. Как выяснилось позднее, он держал в руках пейнтбольное оружие и пневматическое ружье. Из видео телеканала NBC следует, что водитель пикапа некоторое время смог пройти по магистрали. Затем, по данным Reuters, полицейские открыли по нему огонь и ранили его в живот. Он был доставлен в ближайший госпиталь.

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В первых сообщениях о случившемся говорилось, что водитель, врезавшись в автобус, вышел из машины и начал стрелять. Однако, судя по всему, из огнестрельного оружия стреляли только полицейские.

Одним из погибших при атаке оказался гражданин Аргентины.

Источник: Reuters

Кто устроил атаку

​По данным NBC и CBS за рулем пикапа был 29-летний узбек Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Он приехал в США в 2010 году. Его прооперируют, ожидается, что Саипов выживет. Полиция предполагает, что в последнее время он жил в Нью-Джерси — пригороде Нью-Йорка.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп назвал события в Нью-Йорке очередной атакой «очень больного и невменяемого человека». Губернатор штата Андрю Куомо уточнил, что водитель пикапа был одиночкой.

Реакция властей

Трамп выразил соболезнования семьям погибших при теракте. Он пообещал направить «всю поддержку» своей администрации на помощь департаменту полиции Нью-Йорка. Президент США также поблагодарил тех, кто смог остановить подозреваемого и оказал первую помощь пострадавшим при атаке.

«Мы не должны позволить ИГ (“Исламское государство” — запрещенная в России организация) вернуться, или попасть в нашу страну после их поражения на Ближнем Востоке или где-либо еще. Достаточно», — написал Трамп в своем Twitter.

Источник: Reuters

Реакция России

Пока неизвестно, пострадали ли при теракте россияне. «В связи с инцидентом в Нью-Йорке генконсульство России сообщило, что находится в контакте с местными властями и выясняет, не пострадали ли в нем российские граждане», — сообщили в Facebook посольства России.

Источник: AP 2017

Сообщения очевидцев

Ученик Старшей Школы Стайвезант 14-летний Сирус Минови рассказал New York Times, что был на углу Чеймберс Стрит и Вест Стрит в момент, когда пикап врезался в школьный автобус.«Мы слышали, как люди кричали «оружие», «стрелок», «убегайте», — сказал он, — «Мы подумали что это хэллоуинский розыгрыш». ​

Источник: Reuters

Водитель Uber, оказавшийся на месте инцидента, рассказал Associated Press, что увидел пикап, который наехал на людей на велосипедной дорожке, а потом услышал семь или восемь выстрелов. По его словам, полицейские направили оружие на мужчину, который стоял на коленях на тротуаре. «Я увидел кровь и много людей на земле», — рассказал очевидец. ​

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