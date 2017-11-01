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03:09 (мск), источник: Восток Медиа

К нападению тигра на жителя Хабаровского края подключились следователи

Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

В Хабаровском крае следователи выясняют точные обстоятельства гибели жителя Бикинского района, которого, по мнению специалистов, загрыз тигр. Правоохранители собираются установить причины смерти мужчины.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Бикинском районе в тайге обнаружили труп человека, на которого, по мнению экспертов, напал тигр. Сотрудники МЧС выдвинулись в тайгу в Бикинском районе на поиски сборщика орехов 31 октября и нашли его мёртвым. Мужчина ушёл из дома тремя днями ранее, и родственники начали беспокоиться.

Место происшествия обследовали специалисты и выяснили, что мужчину атаковал молодой тигр в возрасте двух-трёх лет. Теперь хищника необходимо поймать, но, как сообщил эксперт из Амурского филиала WWF России, найти именно ту особь будет очень непросто. Поиски мог бы облегчить снег — тогда дикую кошку обнаружили бы по следам. Нападения тигра на людей в регионе случались и раньше, но за последние семь лет это первое подобное происшествие с летальным для человека исходом.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

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