К нападению тигра на жителя Хабаровского края подключились следователи

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Бикинском районе в тайге обнаружили труп человека, на которого, по мнению экспертов, напал тигр. Сотрудники МЧС выдвинулись в тайгу в Бикинском районе на поиски сборщика орехов 31 октября и нашли его мёртвым. Мужчина ушёл из дома тремя днями ранее, и родственники начали беспокоиться.

Место происшествия обследовали специалисты и выяснили, что мужчину атаковал молодой тигр в возрасте двух-трёх лет. Теперь хищника необходимо поймать, но, как сообщил эксперт из Амурского филиала WWF России, найти именно ту особь будет очень непросто. Поиски мог бы облегчить снег — тогда дикую кошку обнаружили бы по следам. Нападения тигра на людей в регионе случались и раньше, но за последние семь лет это первое подобное происшествие с летальным для человека исходом.