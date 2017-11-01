К нападению тигра на жителя Хабаровского края подключились следователи
Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
В Хабаровском крае следователи выясняют точные обстоятельства гибели жителя Бикинского района, которого, по мнению специалистов, загрыз тигр. Правоохранители собираются установить причины смерти мужчины.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Бикинском районе в тайге обнаружили труп человека, на которого, по мнению экспертов, напал тигр. Сотрудники МЧС выдвинулись в тайгу в Бикинском районе на поиски сборщика орехов 31 октября и нашли его мёртвым. Мужчина ушёл из дома тремя днями ранее, и родственники начали беспокоиться.
Место происшествия обследовали специалисты и выяснили, что мужчину атаковал молодой тигр в возрасте
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает