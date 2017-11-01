За сутки в Приморье произошло более 60 аварий
Зарегистрировано более 276 нарушений ПДД.
Зарегистрировано более 276 нарушений ПДД.
За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, 37 из них — с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, девять водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 10 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. «Вручную» инспекторы ГАИ остановили один автомобиль, выехавших на полосу встречного движения.
За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 38 автомобилистов, а 56 пешеходов — за переход дороги в неположенном месте.
В отношении 19 таксистов и шестерых водителей автобусов, а также одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.
Правила парковки нарушили 60 автомобилистов. На
Всего во вторник, 31 октября, в приморской столице зарегистрировано 276 нарушений ПДД.