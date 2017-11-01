Пьяная автолюбительница без прав устроила серьезное ДТП в Хабаровске

Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

Автоавария с пострадавшим произошла накануне вечером в Кировском районе Хабаровска. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на Mitsubishi въехала в автомобиль на соседней полосе, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Вечером 31 октября нетрезвая молодая женщина без водительского удостоверения, управлявшая Mitsubishi Lancer, съехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Corolla в окрестностях дома № 9 по улице Сергеевской.