Пьяная автолюбительница без прав устроила серьезное ДТП в Хабаровске
Девушка выехала на встречную и столкнулась с другой машиной.
Девушка выехала на встречную и столкнулась с другой машиной.
Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.
Автоавария с пострадавшим произошла накануне вечером в Кировском районе Хабаровска. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на Mitsubishi въехала в автомобиль на соседней полосе, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.
Вечером 31 октября нетрезвая молодая женщина без водительского удостоверения, управлявшая Mitsubishi Lancer, съехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Corolla в окрестностях дома № 9 по улице Сергеевской.
— В результате пострадала водитель Toyota. Она находится в ККБ № 2 с сотрясением головного мозга, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.