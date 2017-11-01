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05:00 (мск), источник: Интерфакс

Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке оставил записку о действиях «во имя ИГ»

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оставил в грузовике, на котором он совершил наезд на людей, записку, в которой говорится об осуществлении им атаки от лица «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещена в РФ), сообщил телеканалу CNN высокопоставленный представитель правоохранительных органов.

Источник: Reuters

«Правоохранительные органы нашли записку в грузовике, в которой подозреваемый заявлял о том, что сделал это во имя ИГИЛ», — сообщил он.

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По данным источника, записка была на английском языке.

Как сообщалось, во вторник в нижней части Манхэттена мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими.

СМИ сообщили, что ФБР рассматривает данный инцидент как теракт. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также назвал произошедшее терактом и сообщил, что в результате погибли восемь человек, более 12 пострадали.

По данным полиции, 11 человек получили «серьезные травмы, но не угрожающие жизни». Представитель противопожарной службы Нью-Йорка сообщил, что шесть человек погибли на месте и двое скончались в больнице.

По информации СМИ, подозреваемый в совершении теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в США с 2010 года.

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