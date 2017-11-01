На метромосту в Омске водитель спровоцировал массовое ДТП

Во вторник, 31 октября, около 17:00 часов на метромосту произошла массовая авария, которая парализовала движение автотранспорта, перекрыв сразу две полосы движения.

Фото и видео появились в соцсети. Ранее в СМИ сообщалось, что виновником аварии, предположительно, стал водитель белой «Лады-Приоры». Благодаря записи регистратора установлено, кто именно спровоцировал аварию.

Когда автомобили остановились в крайнем левом ряду в ожидании разрешающего сигнала светофора, водитель серой иномарки, возможно ослепленный солнцем, не заметил белую машину. Он на полном ходу врезался в «Ладу-Приору», отчего ту развернуло поперек полосы, но она успела зацепить впереди стоящий автомобиль. Виновник после аварии остановился в средней полосе.