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07:25 (мск), источник: Om1.ru

На метромосту в Омске водитель спровоцировал массовое ДТП

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Во вторник, 31 октября, около 17:00 часов на метромосту произошла массовая авария, которая парализовала движение автотранспорта, перекрыв сразу две полосы движения.

Фото и видео появились в соцсети. Ранее в СМИ сообщалось, что виновником аварии, предположительно, стал водитель белой «Лады-Приоры». Благодаря записи регистратора установлено, кто именно спровоцировал аварию.

Когда автомобили остановились в крайнем левом ряду в ожидании разрешающего сигнала светофора, водитель серой иномарки, возможно ослепленный солнцем, не заметил белую машину. Он на полном ходу врезался в «Ладу-Приору», отчего ту развернуло поперек полосы, но она успела зацепить впереди стоящий автомобиль. Виновник после аварии остановился в средней полосе.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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