Руководитель развлекательного центра в Иркутске лишилась денег, поверив мошенникам

Об этом 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Так, накануне в полицию обратилась руководитель одного из развлекательных центров Иркутска с заявлением, что перевела мошенникам более 30 тысяч рублей. Полицейские установили, что на ее номер телефона позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что хотел бы приобрести несколько подарочных сертификатов и попросил их привезти. Когда потерпевшая поехала по указанному адресу, чтобы вручить покупателю сертификаты, неизвестный опять перезвонил и обратился с просьбой пополнить ряд номеров сотовых телефонов, пообещав, что деньги отдаст при встрече. Потерпевшая так и сделала. Прибыв по указанному адресу, она узнала, что сотрудники правоохранительных органов ей не звонили и подарочные сертификаты не заказывали.