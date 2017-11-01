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05:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Руководитель развлекательного центра в Иркутске лишилась денег, поверив мошенникам

За сутки пять жителей Иркутской области перевели около 175 тыс. рублей мошенникам.

Об этом 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Так, накануне в полицию обратилась руководитель одного из развлекательных центров Иркутска с заявлением, что перевела мошенникам более 30 тысяч рублей. Полицейские установили, что на ее номер телефона позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что хотел бы приобрести несколько подарочных сертификатов и попросил их привезти. Когда потерпевшая поехала по указанному адресу, чтобы вручить покупателю сертификаты, неизвестный опять перезвонил и обратился с просьбой пополнить ряд номеров сотовых телефонов, пообещав, что деньги отдаст при встрече. Потерпевшая так и сделала. Прибыв по указанному адресу, она узнала, что сотрудники правоохранительных органов ей не звонили и подарочные сертификаты не заказывали.

Телефонный звонок в одну из гостиниц Иркутска обернулся для них потерей почти 12 тысяч рублей. Как выяснила полиция, администратору позвонил мужчина, который представился директором гостиницы и попросил передать деньги таксисту для их перечисления через одну из платежных систем, привязанных к мобильному телефону.

Во всех случаях проводятся проверки.

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