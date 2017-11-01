Руководитель развлекательного центра в Иркутске лишилась денег, поверив мошенникам
За сутки пять жителей Иркутской области перевели около 175 тыс. рублей мошенникам.
За сутки пять жителей Иркутской области перевели около 175 тыс. рублей мошенникам.
Об этом 31 октября 2017 года сообщила
Телефонный звонок в одну из гостиниц Иркутска обернулся для них потерей почти 12 тысяч рублей. Как выяснила полиция, администратору позвонил мужчина, который представился директором гостиницы и попросил передать деньги таксисту для их перечисления через одну из платежных систем, привязанных к мобильному телефону.
Во всех случаях проводятся проверки.