По факту ДТП с маршруткой под Братском возбуждено уголовное дело

Напомним, что авария произошла 31 октября около двух часов дня на 231 км трассы «Вилюй». Выяснилось, что автомобиль «Тойота Виста» пересек разделительный газон и выехал «встречку», где врезался в микроавтобус «Фиат-Дукато», следовавшим по маршруту Падун — Братск. В момент столкновения в маршрутке находились 12 человек.