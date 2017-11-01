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05:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

По факту ДТП с маршруткой под Братском возбуждено уголовное дело

Правоохранители выясняют причины аварии с пострадавшими.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело завели по факту ДТП с маршруткой под Братском. Детали дорожного происшествия выясняют полицейские.

Напомним, что авария произошла 31 октября около двух часов дня на 231 км трассы «Вилюй». Выяснилось, что автомобиль «Тойота Виста» пересек разделительный газон и выехал «встречку», где врезался в микроавтобус «Фиат-Дукато», следовавшим по маршруту Падун — Братск. В момент столкновения в маршрутке находились 12 человек.

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