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05:25 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярск готовится к празднованию Дня народного единства

Национальные костюмы, сувениры, кухня и огромный хоровод. Красноярский край готовится встретить день народного единства. 4 ноября в регионе запланированы почти 500 мероприятий.

Источник: Вести - Красноярск

Готовиться к празднику коллективы национально-культурных автономий края начали заранее. Усиленно репетируют музыкальные и танцевальные номера. Праздник начнётся в 11:00 на Театральной площади. Здесь откроются продовольственная и сувенирная ярмарки, а также подворья, где гостям продемонстрируют национальные костюмы и предметы быта.

Для самых маленьких будет работать контактный зоопарк. Для гостей постарше пройдут спортивные состязания и кулинарные мастер-классы. В эти жернова засыпается ячневая крупа, которая позже перемалывается до состояния муки и из неё готовят национальное хакасское блюдо толгхэн. Это десерт, который любой желающий сможет попробовать 4 ноября на Театральной площади.

День народного единства отмечают ежегодно 4 ноября с 2005 года. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов воинами народного ополчения в 1612 году, во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. «Всех гостей ждёт реконструкция событий, которые происходили в Москве в то время. У каждого будет возможность посмотреть, и уже не в учебниках истории, а вживую, как это было», — рассказал руководитель молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров.

Всего в Красноярском крае в День народного единства пройдёт около 500 различных мероприятий. «Познавательные викторины, клубы знатоков, выставки. Например, в Ачинском краеведческом музее имени Каргополова в День народного единства будет открываться новая выставка, посвящённая столетию русской революции», — рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Ознакомиться с праздничной программой можно на сайте правительства Красноярского края.


Владислав ТАМОШАУСКАС

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