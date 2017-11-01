Красноярск готовится к празднованию Дня народного единства

Готовиться к празднику коллективы национально-культурных автономий края начали заранее. Усиленно репетируют музыкальные и танцевальные номера. Праздник начнётся в 11:00 на Театральной площади. Здесь откроются продовольственная и сувенирная ярмарки, а также подворья, где гостям продемонстрируют национальные костюмы и предметы быта.



Для самых маленьких будет работать контактный зоопарк. Для гостей постарше пройдут спортивные состязания и кулинарные мастер-классы. В эти жернова засыпается ячневая крупа, которая позже перемалывается до состояния муки и из неё готовят национальное хакасское блюдо толгхэн. Это десерт, который любой желающий сможет попробовать 4 ноября на Театральной площади.



День народного единства отмечают ежегодно 4 ноября с 2005 года. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов воинами народного ополчения в 1612 году, во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. «Всех гостей ждёт реконструкция событий, которые происходили в Москве в то время. У каждого будет возможность посмотреть, и уже не в учебниках истории, а вживую, как это было», — рассказал руководитель молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров.



Всего в Красноярском крае в День народного единства пройдёт около 500 различных мероприятий. «Познавательные викторины, клубы знатоков, выставки. Например, в Ачинском краеведческом музее имени Каргополова в День народного единства будет открываться новая выставка, посвящённая столетию русской революции», — рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.



Ознакомиться с праздничной программой можно на сайте правительства Красноярского края.





Владислав ТАМОШАУСКАС

