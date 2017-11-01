Красноярск готовится к празднованию Дня народного единства
Национальные костюмы, сувениры, кухня и огромный хоровод. Красноярский край готовится встретить день народного единства. 4 ноября в регионе запланированы почти 500 мероприятий.
Национальные костюмы, сувениры, кухня и огромный хоровод. Красноярский край готовится встретить день народного единства. 4 ноября в регионе запланированы почти 500 мероприятий.
Готовиться к празднику коллективы
Для самых маленьких будет работать контактный зоопарк. Для гостей постарше пройдут спортивные состязания и кулинарные
День народного единства отмечают ежегодно 4 ноября с 2005 года. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов воинами народного ополчения в 1612 году, во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. «Всех гостей ждёт реконструкция событий, которые происходили в Москве в то время. У каждого будет возможность посмотреть, и уже не в учебниках истории, а вживую, как это было», — рассказал руководитель молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров.
Всего в Красноярском крае в День народного единства пройдёт около 500 различных мероприятий. «Познавательные викторины, клубы знатоков, выставки. Например, в Ачинском краеведческом музее имени Каргополова в День народного единства будет открываться новая выставка, посвящённая столетию русской революции», — рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.
Ознакомиться с праздничной программой можно на сайте правительства Красноярского края.
Владислав ТАМОШАУСКАС