Овчарка на глазах у хозяина покусала прохожую: пострадавшая отсудила 45 тысяч

Жительница Железногорска отсудила компенсацию морального вреда за нападение собаки, которая гуляла с хозяином без намордника.

Инцидент произошел на улице Березовая в утреннее время. На проходившую мимо женщину неожиданно напала восточноевропейская овчарка и укусила ее за ногу — выше колена. Подоспевший хозяин пса только отогнал животное, но не предложил возместить вред пострадавшей. Почти 2 недели женщина не работала, так как проходила амбулаторное лечение с диагнозом «инфицированная укушенная рана бедра, осложненная гематомой».

В суде несколько свидетелей подтвердили факт нападения собаки. Они также пожаловались, что мужчина часто выгуливает собаку без намордника и поводка, при этом животное далеко убегает от него.