Житель Китая пытался провезти в Бикин миллион рублей наличными

На Бикинском таможенном посту его сотрудник обнаружил у водителя автобуса, прибывшего из приграничного китайского города Жаохэ, один миллион рублей наличными. Деньги иностранец не задекларировал, хотя при единовременном ввозе суммы, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, должен был это сделать.

Инспекторы таможенного контроля обнаружили в личных вещах китайца две пачки денег, в каждой из которых было по 100 купюр номиналом пять тысяч рублей. После проведения досмотра 425 тысяч рублей, ввезённых «сверх нормы», таможенники изъяли в присутствии понятых в качестве предмета правонарушения.

«Гражданин подтвердил факт недекларирования средств и утверждал, что вся сумма принадлежит ему. По его словам, все купюры он планировал ввезти в Россию, чтобы оплатить покупку кеты для последующего вывоза её в КНР. При этом мужчина не скрывал, что ввозить в Китай купленную на миллион рублей рыбу он собирался при помощи туристов», — рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.