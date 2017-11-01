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05:57 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Китая пытался провезти в Бикин миллион рублей наличными

Водитель автобуса хотел закупить на него кеты, чтобы потом с туристами вывезти на родину.

На Бикинском таможенном посту его сотрудник обнаружил у водителя автобуса, прибывшего из приграничного китайского города Жаохэ, один миллион рублей наличными. Деньги иностранец не задекларировал, хотя при единовременном ввозе суммы, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, должен был это сделать.

Инспекторы таможенного контроля обнаружили в личных вещах китайца две пачки денег, в каждой из которых было по 100 купюр номиналом пять тысяч рублей. После проведения досмотра 425 тысяч рублей, ввезённых «сверх нормы», таможенники изъяли в присутствии понятых в качестве предмета правонарушения.

«Гражданин подтвердил факт недекларирования средств и утверждал, что вся сумма принадлежит ему. По его словам, все купюры он планировал ввезти в Россию, чтобы оплатить покупку кеты для последующего вывоза её в КНР. При этом мужчина не скрывал, что ввозить в Китай купленную на миллион рублей рыбу он собирался при помощи туристов», — рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

В результате гражданин КНР стал фигурантом дела об административном правонарушении. Он рассказал, что нарушил российское законодательство из-за незнания.

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