Омичка на иномарке едва не сбила женщину на пешеходном переходе
Видео появилось в соцсети.
Во вторник, 31 октября, около 15:25 часов в Кировском округе водитель иномарки чуть не сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал регистратор.
В момент, когда женщина, ступила на пешеходный переход, расположенный у остановки «Школа Милиции», иномарка была еще далеко. Водитель серебристого «Volkswagen» не снижая скорости начал сигналить, чтобы ему уступили дорогу и чуть не сбил омичку. Она едва успела перебежать на безопасный участок.
Второй пешеход вовремя остановился и не попал под колеса спешащего автомобиля.
По информации автора сообщения, которое появилось в соцсети, за рулем иномарки находилась женщина.
Интересно, что в комментариях к посту мало кто указал на неадекватное поведение водителя. В большинстве все начали обвинять пешеходов и требовать для них увеличения штрафов за нарушение ПДД.