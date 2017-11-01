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07:35 (мск), источник: Om1.ru

Омичка на иномарке едва не сбила женщину на пешеходном переходе

Видео появилось в соцсети.

Во вторник, 31 октября, около 15:25 часов в Кировском округе водитель иномарки чуть не сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал регистратор.

В момент, когда женщина, ступила на пешеходный переход, расположенный у остановки «Школа Милиции», иномарка была еще далеко. Водитель серебристого «Volkswagen» не снижая скорости начал сигналить, чтобы ему уступили дорогу и чуть не сбил омичку. Она едва успела перебежать на безопасный участок.

Второй пешеход вовремя остановился и не попал под колеса спешащего автомобиля.

По информации автора сообщения, которое появилось в соцсети, за рулем иномарки находилась женщина.

Интересно, что в комментариях к посту мало кто указал на неадекватное поведение водителя. В большинстве все начали обвинять пешеходов и требовать для них увеличения штрафов за нарушение ПДД.

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