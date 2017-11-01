Вячеслав Петров, которого искала два месяца вся Башкирия, найден мертвым

Вчера, 31 октября, стало известно, что 54-летний Вячеслав Петров, которого разыскивали родственники, и волонтеры по всей республике найден мертвым. Об этом сообщили организаторы поисков. О причинах скоропостижной кончины мужчины на данный момент ничего не известно.

Вячеслав Петров пропал 23 августа в Шаранском районе республике. Его родственники обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам, разместили объявление о его пропаже в социальных сетях. Родные предполагали, что его могли подвезти на машине незнакомцы.