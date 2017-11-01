В Ташкенте подросток ограбил магазин из-за страсти к спиннерам

Напомним, что врачи и психологи по всему миру бьют тревогу, говоря об опасности этих игрушек для детей. Производителями данная игрушка позиционируется как антистрессовый тренажер, который также развивает моторику рук, однако ряд специалистов полагают, что от спиннеров больше вреда, чем пользы. Подтвердил это и случай в столице, в ходе которого подросток пошел на серьезное преступление ради спиннеров.