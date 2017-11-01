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07:13 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте подросток ограбил магазин из-за страсти к спиннерам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте несколько дней назад произошла нетипичная кража — подросток ограбил магазин ряди нескольких десятков спиннеров.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что врачи и психологи по всему миру бьют тревогу, говоря об опасности этих игрушек для детей. Производителями данная игрушка позиционируется как антистрессовый тренажер, который также развивает моторику рук, однако ряд специалистов полагают, что от спиннеров больше вреда, чем пользы. Подтвердил это и случай в столице, в ходе которого подросток пошел на серьезное преступление ради спиннеров.

«27 октября, примерно в 05:30, несовершеннолетний Сардорбек Джураев взломал дверь и незаконно проник в магазин, расположенный на территории Шайхантахурского района. Там он похитил имущество более чем на 1,8 миллиона сумов, принадлежащее гражданину Дилмуроду Тухтасинову, и скрылся с места преступления. В ходе проведенных своевременных мероприятий сотрудниками ППС ГУВД Ташкента Джураев был установлен и задержан», — отмечается в сообщении ГУВД.

Следственный отдел при УВД Шайхантахурского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 169 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с противоправным проникновением в помещение) Уголовного кодекса страны.

Правоохранительные органы продолжают предварительное следствие и проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.

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