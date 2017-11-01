Семь уголовных дел о «резиновых» квартирах возбудили во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Семь уголовных дел возбудила полиция Владивостока после прокурорской проверки в сфере миграционного учета. Сотрудники прокуратуры выяснили, что около 100 иностранцев были зарегистрированы по тем адресам, где фактически не проживали, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

В рамках проверки представители прокуратуры проверили адреса, по которым числились зарегистрированными иностранцы. Однако в 100 случаях таких граждан в квартирах они не нашли. Материалы проверки были направлены в полицию, которая возбудила по ним семь уголовных дел.

«По факту ненадлежащей работы уполномоченных должностных лиц, ответственных за миграционный учет и контроль за соблюдением иностранными гражданами порядка пребывания на территории России, в адрес начальника УМВД РФ по Владивостоку внесено представление», — отмечается в сообщении прокуратуры.