Террорист, совершивший наезд в Нью-Йорке, уехал из Узбекистана в 2010 году

Источник: Podrobno.uz

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Саипов переехал в Соединённые Штаты, выиграв грин-карту в лотерее. Об этом сообщает издание Santa Monica Observer. Программа розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa («Визы для иммигрантов разных национальностей») реализуется Госдепом США.

Победителей лотереи определяет компьютер по алгоритму случайного выбора. Программа неоднократно подвергалась критике, не раз предлагалось её отменить.

Знакомые Саипова утверждают, что он не был похож на радикального исламиста, способного на теракт.

— Он очень хороший парень, очень дружелюбный. Он мне как младший брат, — рассказал СМИ житель города Форт Майерс (штат Флорида), 37-летний уроженец Ташкента Кобилжон Маткаров, добавив, что с Саиповым познакомился около пяти лет назад, вскоре после того, как Сайфулло приехал из Узбекистана.

Единственный странный эпизод, связанный с манхэттенским террористом, о котором вспомнил Маткаров, произошёл в июне. Кобилжон со своими пятью детьми улетал в родной Узбекистан и попросил Саипова, в то время работавшего водителем Uber, подвезти его в аэропорт.

Когда пришло время прощаться в аэропорту, сын Маткарова захотел сфотографироваться с Сайфулло на память, однако тот отказался.

— Ему это не понравилось, он сказал «нет», — пояснил Маткаров, отметив, что в целом Саипов прекрасно ладил с его детьми.

В то же время при осмотре грузовика Саипова полиция обнаружила в кабине записку на арабском языке. Как сообщает издание New York Times, в ней говорилось о том, что он присягает на верность террористической группировке ИГИЛ.