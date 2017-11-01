Террорист, совершивший наезд в Нью-Йорке, уехал из Узбекистана в 2010 году
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 29-летний Сайфулло Хабибулаевич Саипов, совершивший теракт в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 29-летний Сайфулло Хабибулаевич Саипов, совершивший теракт в
Саипов переехал в Соединённые Штаты, выиграв
Победителей лотереи определяет компьютер по алгоритму случайного выбора. Программа неоднократно подвергалась критике, не раз предлагалось её отменить.
Знакомые Саипова утверждают, что он не был похож на радикального исламиста, способного на теракт.
— Он очень хороший парень, очень дружелюбный. Он мне как младший брат, — рассказал СМИ житель города Форт Майерс (штат Флорида), 37-летний уроженец Ташкента Кобилжон Маткаров, добавив, что с Саиповым познакомился около пяти лет назад, вскоре после того, как Сайфулло приехал из Узбекистана.
Единственный странный эпизод, связанный с манхэттенским террористом, о котором вспомнил Маткаров, произошёл в июне. Кобилжон со своими пятью детьми улетал в родной Узбекистан и попросил Саипова, в то время работавшего водителем Uber, подвезти его в аэропорт.
Когда пришло время прощаться в аэропорту, сын Маткарова захотел сфотографироваться с Сайфулло на память, однако тот отказался.
— Ему это не понравилось, он сказал «нет», — пояснил Маткаров, отметив, что в целом Саипов прекрасно ладил с его детьми.
Пока ясно одно — Саипов действовал в одиночку. Такой же тактики придерживались боевики ИГИЛ в Европе. Можно вспомнить, как в Лондоне в июне минивэн на большой скорости врезался в толпу людей на Лондонском мосту, погибло два человека, пострадало ещё около 20. Правда, тогда в атаке участвовало несколько человек. Можно вспомнить и другие случаи таранной тактики.