МЧС: На территории Хабаровска отмечается небольшая задымленность

Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

На территории города Хабаровска 1 ноября года наблюдается небольшое задымление. По данным на утро 1 ноября природных пожаров на территории региона нет. При этом по данным космического мониторинга и системы «Каскад», за вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР. В настоящее время, на территории города наблюдаются ветра южных направлений до 1−2 м/с, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным космического мониторинга, пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края спокойная.

Работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Хабаровска осуществляется постами Дальневосточного управления Росгидромета и лабораториями Роспотребнадзора, Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС, в том числе передвижными. С целью мониторинга состояния воздуха проводится постоянный забор проб в нескольких контрольных точках и их исследование.

Ситуация находится на контроле всех служб и ведомств. Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие, ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки.