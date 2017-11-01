На Южном Урале осудили воевавшего на стороне Украины россиянина
Уроженец Казахстана проведет в колонии больше 3 лет.
Уроженец Казахстана проведет в колонии больше 3 лет.
31 октября 2017 года Копейский городской суд вынес обвинительный приговор уроженцу Казахстана, воевавшему в рядах украинского батальона «Азов».
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Мужчину судили сразу по четырем статьям УК РФ: приготовление к преступлению и покушение на него, наемничество, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, возбуждение ненависти либо вражды.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.