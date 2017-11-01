На Южном Урале осудили воевавшего на стороне Украины россиянина

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, родившийся в азиатской стране россиянин придерживался идеологии национал-социализма. В ноябре 2014 года он в качестве наемника участвовал в боевых действиях на востоке Украины.