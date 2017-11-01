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06:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале осудили воевавшего на стороне Украины россиянина

Уроженец Казахстана проведет в колонии больше 3 лет.

31 октября 2017 года Копейский городской суд вынес обвинительный приговор уроженцу Казахстана, воевавшему в рядах украинского батальона «Азов».

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, родившийся в азиатской стране россиянин придерживался идеологии национал-социализма. В ноябре 2014 года он в качестве наемника участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Мужчину судили сразу по четырем статьям УК РФ: приготовление к преступлению и покушение на него, наемничество, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, возбуждение ненависти либо вражды.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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