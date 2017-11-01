Принято решение по убийце дорожного рабочего во Владивостоке

По данным следствия, в начале 2014 года мужчина заказал через интернет комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия, прибрел боеприпасы и изготовил пистолет. В мае следующего года обвиняемый решил проверить изготовленное оружие в деле. Увидев ночью на улице Горной во Владивостоке дорожных рабочих и выбрав удобный момент, обвиняемый выстрелил в голову одного из них. От полученных повреждений дорожный рабочий скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление переделка огнестрельного оружия» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о различных инцидентах, которые случаются между дорожными рабочими и гражданами. В частности, в сентябре информагентство сообщало, что в центре Владивостока между приморцем и дорожным рабочим произошел конфликт, закончившийся стрельбой из пневматического оружия.