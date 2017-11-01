Массовую гибель рыбы расследуют в Карагандинской области
АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. По факту массовой гибели рыбы в Карагандинской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны животного мира», передает телеканал «Хабар 24».
АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. По факту массовой гибели рыбы в Карагандинской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны животного мира», передает телеканал «Хабар 24».
Падеж рыбы на реке Сарысу сняли на видео местные рыбаки и опубликовали кадры в социальных сетях.
Как утверждают специалисты, мальки и взрослые особи погибли в радиусе 200 метров от дамбы. По обеим сторонам реки расположены зимовки животноводческих крестьянских хозяйств села Жыланды. Общий вес мертвой рыбы составил 800 килограммов. Погибли карп, карась, щука и плотва.
Для проведения анализов эксперты взяли 40 экземпляров каждого вида. По данным ветеринарной службы, инфекционная болезнь у павшей рыбы не обнаружена. Специалисты проводят исследования биологического материала на токсикологические показатели и анализ проб воды.
«По предварительным данным, по некоторым веществам, которые мы уже провели, можно сказать, что серной кислоты не установлено и невозможно в этом случае. Также у нас готовы показатели кислорода. В нашем случае идет повышенный кислород по нашим точкам отбора, так что сказать, что была нехватка кислорода, тоже невозможно», — рассказал телеканалу замруководителя департамента экологии Карагандинской области Алибек Бекмухамбетов.