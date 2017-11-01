Массовую гибель рыбы расследуют в Карагандинской области

«По предварительным данным, по некоторым веществам, которые мы уже провели, можно сказать, что серной кислоты не установлено и невозможно в этом случае. Также у нас готовы показатели кислорода. В нашем случае идет повышенный кислород по нашим точкам отбора, так что сказать, что была нехватка кислорода, тоже невозможно», — рассказал телеканалу замруководителя департамента экологии Карагандинской области Алибек Бекмухамбетов.