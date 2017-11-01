Иномарка насмерть сбила челябинку на пешеходном переходе
Авария произошла в Курчатовском районе.
Авария произошла в Курчатовском районе.
Аварию на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина зафиксировали около 2 часов ночи 31 октября. 39-летняя женщина и её 31-летний спутник пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и попали под колёса Mitsubishi Lancer. От полученных при этом травм челябинка позже скончалась в больнице.
«Хотелось бы напомнить пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов на верхней одежде, особенно в тёмное время суток», — отмечают в ГИБДД.
Напомним, ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело в отношении водителя, который сел за руль нетрезвым и без прав и сбил двух пенсионеров, один из которых позже скончался.