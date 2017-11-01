Иномарка насмерть сбила челябинку на пешеходном переходе

Женщина-пешеход погибла после наезда иномарки в Курчатовском районе Челябинска, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина зафиксировали около 2 часов ночи 31 октября. 39-летняя женщина и её 31-летний спутник пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и попали под колёса Mitsubishi Lancer. От полученных при этом травм челябинка позже скончалась в больнице.

«Хотелось бы напомнить пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов на верхней одежде, особенно в тёмное время суток», — отмечают в ГИБДД.