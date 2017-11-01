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07:59 (мск), источник: Om1.ru

Бизнесмена из Омска судят за 120 махинаций с материнским капиталом

Омич проворачивал незаконные сделки с помощью шести риелторов и двух микрофинансовых организаций.

За 120 эпизодов мошенничества с материнским капиталом сядут на скамью подсудимых 33-летний предприниматель и шестеро риелторов. Прокуратура Омской области сообщила, что 31 октября передала уголовное дело в Куйбышевский районный суд.

По версии следствия, деятельность мошенников началась в мае 2012 года. Именно тогда молодой предприниматель зарегистрировал микрофинансовую организацию ООО «КапиталИнвест». В сентябре 2013 года с той же целью он создал ООО «РусГарант».

Омич предлагал семьям, имеющим право на материнский капитал, обналичить сертификаты. С этой целью женщины заключали с ним фиктивные договоры займов якобы на приобретение домов, квартир и земельных участков. Как известно, улучшение жилищных условий семьи — самый популярный способ использовать материнский капитал. Затем подложные документы поступали в пенсионный фонд, и директору микрофинансовых организаций возмещали выплаченные займы.

В феврале 2013 года бизнесмен подключил к своей деятельности шестерых знакомых риелторов. Они помогали ему искать матерей с сертификатами, чтобы вовлекать их в преступную схему.

В итоге с мая 2012 года по апрель 2015 года группировка похитила из федерального бюджета более 53 миллионов рублей — денег, которые предназначались на достойное жильё детям. Тем не менее, семеро обвиняемых не признали свою вину. Чтобы возместить ущерб от преступления, суд арестовал их имущество, но стоит оно в 18 раз дешевле — всего три миллиона.

Имя организатора прокуратура не называет. Судя по данным сетевых бизнес-справочников, речь идёт о Руслане Кошмуратове.

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