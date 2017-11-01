Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Самострою дадут шанс на спасение
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
«Мы накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
08:10 (мск), источник: dostup1.ru

Девушка пострадала в массовой аварии на Торговом центре в Челябинске

Три иномарки и ВАЗ столкнулись во время вечернего ливня.

Четыре автомобиля столкнулись в центре Челябинска во время проливного дождя, спровоцировав пробку в час пик, — в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка одной из машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Массовая авария произошла во вторник, 31 октября, около 17.30 во время ливня. Двигавшийся по улице 8 Марта водитель Kia врезался в остановившийся впереди Volkswagen, после чего вылетел на встречку в ВАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с другим Kia.

«В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen, получившая ушиб позвоночника», — рассказали в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за аварии движение напротив Торгового центра была затруднено. Челябинские автомобилисты провели вечер в 8-балльной пробке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин и Назарбаев приедут в Челябинск 9 ноября
В Челябинске выросла стоимость проезда в городских автобусах
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
Россия и Китай обсуждают интеграцию своих платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь