Девушка пострадала в массовой аварии на Торговом центре в Челябинске
Три иномарки и ВАЗ столкнулись во время вечернего ливня.
Три иномарки и ВАЗ столкнулись во время вечернего ливня.
Четыре автомобиля столкнулись в центре Челябинска во время проливного дождя, спровоцировав пробку в час пик, — в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка одной из машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Массовая авария произошла во вторник, 31 октября, около 17.30 во время ливня. Двигавшийся по улице 8 Марта водитель Kia врезался в остановившийся впереди Volkswagen, после чего вылетел на встречку в ВАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с другим Kia.
«В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen, получившая ушиб позвоночника», — рассказали в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.