Девушка пострадала в массовой аварии на Торговом центре в Челябинске

Четыре автомобиля столкнулись в центре Челябинска во время проливного дождя, спровоцировав пробку в час пик, — в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка одной из машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Массовая авария произошла во вторник, 31 октября, около 17.30 во время ливня. Двигавшийся по улице 8 Марта водитель Kia врезался в остановившийся впереди Volkswagen, после чего вылетел на встречку в ВАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с другим Kia.