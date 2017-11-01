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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Ночью в Омске загорелся гипермаркет «Лента»

Полыхал магазин сети гипермаркетов, расположенный в Амурском поселке.

Сегодня ночью, около 3-х часов, загорелся гипермаркет «Лента» на улице 21-ая Амурская. Как пояснили в ГУ МЧС по Омской области, в 3:02 сработала пожарная сигнализация магазина.

Когда к месту происшествия прибыли 11 пожарных и 3 единицы техники, вовсю полыхали холодильные камеры в торговом зале, а также помещение было задымлено. Однако в гипермаркете работали противопожарные системы дымоудаления и пожаротушения, поэтому возгорание было практически ликвидировано до прибытия спасателей.

Тем не менее, пожарные в течение часа исследовали помещение и, убедившись, что пожар потушен и новых очагов возгорания нет, уехали.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Поскольку гипермаркет не работал в это время, людей там не было и никто не пострадал.

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