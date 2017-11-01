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08:22 (мск), источник: Вести - Пермь

В суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансера

По версии обвинения человек умер после побоев, нанесенных в приемном покое. Обстоятельства вызывают сомнения у экспертов.

Скандальное дело о смерти пациента наркологического диспансера рассматривалось сегодня в суде Индустриального района Перми. Если опускать подробности, то по версии обвинения человек умер после побоев, нанесенных в приемном покое. Если нет, то обстоятельства вызывают сомнения у экспертов. Суд сегодня пытался взвесить доводы за и против.

В наркодиспансер мужчину доставили 1 мая, 2 — выписали, 17 он скончался. Сроки в делах с медицинской составляющей играют огромное значение.

В наркологическом диспансере — проще — медвытрезвителе — встретились потерпевший, которого доставили на скорой, и медбрат.

Наталья Максимова, старший помощник прокурора Индустриального района г. Перми: «В палату вошел медбрат с санитаром, и медбрат нанес удары руками и ногами пострадавшему Кочневу, в результате чего у него образовались переломы ребер. 17 мая 2017 года в Осинском районе в деревне Пакли он скончался».

В суде допрашивали свидетелей. Один из них — как раз из Осинского района, по видеоконференцсвязи. Сосед и давний друг умершего, они якобы общались незадолго до смерти: «Он попросил ведро, ведра не было, и он на пол помочился, а они его взяли и испинали, ребра переломали ему».

Защита вызвала в суд экспертов, которые отметили, пожалуй, главную нестыковку. Сроки. За две недели со 2 по 17 мая ребра должны были начать срастаться.

Николай Белокрылов, заведующий отделением травматологии и ортопедии краевой детской больницы (ГБУЗ ПК «КДКБ»): «Там явные признаки свежего перелома ребер, свежие гематомы, в этой области которую честно описывает судмедэксперт. Само собой у меня сразу же сложилось мнение, что никакой связи с этим нет. Плюс еще масса других изменений, таких как сердечная недостаточность, коронары все сужены до одной трети, масса причин из-за чего мог умереть человек, причем тут перелом ребер».

По словам адвоката, показания свидетелей расходятся, а некоторые из них были пьяными во время ссоры мужчины и медработника. Характеристика у него положительная. Супруга уверена, в суде сегодня решается судьба их семьи.

Олеся Стецкович, жена подсудимого: «У нас сын, он каждый день ждет папу домой, каждый раз спрашивает, когда папа придет, а мы все ждем, когда папа наконец-то вернется. Конечно, очень переживаем, и родители, и бабушки, дедушки в состоянии стресса. Сколько уже слез пролито — не сказать ничего».

К сегодняшнему дню медбрат пять месяцев находится в СИЗО. Вину не признает.

Максимальное наказание по вменяемой статье — до 15 лет лишения свободы. Впрочем, впереди еще несколько судебных заседаний.

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