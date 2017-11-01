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08:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и снес несколько дорожных знаков, есть пострадавшие

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе ночью 1 ноября на Дёмском шоссе произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, опубликованной в группе «Дорожный патруль», мужчина за рулем «Хендай Акцент» на крутом повороте в сторону улицы Ясных Зорь не справился с управлением — автомобиль съехал с дороги и снес несколько дорожных знаков.

В ДТП пострадали водитель и его пассажирка. Их госпитализировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе отмечается, что на участке дороги, где произошла автоавария, отсутствует освещение.

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