В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и снес несколько дорожных знаков, есть пострадавшие
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе ночью 1 ноября на Дёмском шоссе произошло серьезное ДТП.
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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе ночью 1 ноября на Дёмском шоссе произошло серьезное ДТП.
По предварительной информации, опубликованной в группе «Дорожный патруль», мужчина за рулем «Хендай Акцент» на крутом повороте в сторону улицы Ясных Зорь не справился с управлением — автомобиль съехал с дороги и снес несколько дорожных знаков.
В ДТП пострадали водитель и его пассажирка. Их госпитализировали.
В группе отмечается, что на участке дороги, где произошла автоавария, отсутствует освещение.