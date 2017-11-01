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09:48 (мск), источник: Деловое сообщество

Бесхозная сумка стала причиной оцепления улицы Большой Садовой в Ростове

Накануне вечером, 31 октября, бесхозная сумка в здании кафе, которое находится на улице Большой Садовой, 36 в Ростове-на-Дону, стала причиной эвакуации людей.

После сообщения обеспокоенных горожан на место прибыли сотрудники оперативных органов, эвакуировали людей и оцепили здание.

«В ходе проверки ничего опасного для жизни и здоровья жителей и гостей города не обнаружили. В сумке были личные вещи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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