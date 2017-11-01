Бесхозная сумка стала причиной оцепления улицы Большой Садовой в Ростове

После сообщения обеспокоенных горожан на место прибыли сотрудники оперативных органов, эвакуировали людей и оцепили здание.

«В ходе проверки ничего опасного для жизни и здоровья жителей и гостей города не обнаружили. В сумке были личные вещи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.