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08:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске ждут разрешение на отстрел тигра-людоеда

Решение о ликвидации конфликтного зверя из Красной книги примут в Москве к вечеру.

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края ждут «добро» из Москвы на ликвидацию тигра, убившего жителя села Бойцово Бикинского района. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» исполняющий обязанности председателя комитета охотничьего хозяйства краевого минприроды Леонид Иванов, официальное разрешение на отстрел ожидается к вечеру 1 ноября.
— Никакой паники в Бойцово и в районе нет, у нас люди привычные к тиграм, часто с ними встречаемся, — говорит главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Бикинского муниципального района Эдуард Тимофеев. — Нападений зверя на человека не было никогда, это первый раз на моей памяти. Несколько лет назад медведи по городу ходили, их долго не могли в лес выгнать, пока из Москвы разрешение шло. Охотоведы сейчас выслеживают тигра, так просто его оставлять нельзя. Напомним, 30 октября неподалеку от села Бойцово было найдено тело погибшего мужчины со следами укусов большого хищника. После экспертизы у охотоведов практически не осталось сомнений в том, что человека загрыз тигр.

Мужчина 1974 года рождения пропал ещё 28 октября, два дня спустя в 6 км от населенного пункта поисковая группа нашла шапочку и ботинок, принадлежавшие мужчине. По мнению охотоведов, дикая кошка набросилась на собиравшего кедровые орехи человека, убила его, и утащила в лес. Группа специалистов уже на месте и ведёт поиски зверя, люди ждут только сигнала.

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