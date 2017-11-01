Хабаровск затянуло дымом из Китая

«На утро 1 ноября природных пожаров на территории региона нет. При этом, по данным космического мониторинга и системы “Каскад”, за вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

По сообщению Дальневосточного Гидрометцентра, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Ситуацию держат на контроле в Роспотребнадзоре, краевом центре экологического мониторинга и прогнозирования ЧС и других ведомствах.