Хабаровск затянуло дымом из Китая
Хабаровск вновь окутал дым из соседнего Китая. Уже четвертую неделю он — с небольшими перерывами — затягивает город.
Хабаровск вновь окутал дым из соседнего Китая. Уже четвертую неделю он — с небольшими перерывами — затягивает город.
«На утро 1 ноября природных пожаров на территории региона нет. При этом, по данным космического мониторинга и системы “Каскад”, за вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
По сообщению Дальневосточного Гидрометцентра, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Ситуацию держат на контроле в Роспотребнадзоре, краевом центре экологического мониторинга и прогнозирования ЧС и других ведомствах.
Тем не менее, хабаровчане обеспокоены задымлением. В конце месяца в городе состоялся небольшой пикет, на котором активисты собирали подписи для обращения в прокуратуру. Они попросят надзорные органы проверить, насколько эффективно борются с возгораниями и сельскохозяйственными палами в нашем и соседних регионах.