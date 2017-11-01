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08:16 (мск), источник: "Российская газета"

Хабаровск затянуло дымом из Китая

Хабаровск вновь окутал дым из соседнего Китая. Уже четвертую неделю он — с небольшими перерывами — затягивает город.

«На утро 1 ноября природных пожаров на территории региона нет. При этом, по данным космического мониторинга и системы “Каскад”, за вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

По сообщению Дальневосточного Гидрометцентра, превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Ситуацию держат на контроле в Роспотребнадзоре, краевом центре экологического мониторинга и прогнозирования ЧС и других ведомствах.

Тем не менее, хабаровчане обеспокоены задымлением. В конце месяца в городе состоялся небольшой пикет, на котором активисты собирали подписи для обращения в прокуратуру. Они попросят надзорные органы проверить, насколько эффективно борются с возгораниями и сельскохозяйственными палами в нашем и соседних регионах.

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